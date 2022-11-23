Tozman köy yolunun 5 bin 300 metrelik bölümünde asfalt öncesi PMT serim çalışmasına başlandı. PMT serim çalışması bittikten sonra sıcak asfalt çalışması yapılarak vatandaşlara standartları yükseltilmiş köy yolu ile hizmet verilecek.

Bilecik İl Özel İdaresi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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