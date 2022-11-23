Bilecik İl Özel İdaresi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bilecik İl Özel İdaresi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bilecik İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı yatırım programında yer alan Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köy yolunun çalışmalarına başlandı.
Tozman köy yolunun 5 bin 300 metrelik bölümünde asfalt öncesi PMT serim çalışmasına başlandı. PMT serim çalışması bittikten sonra sıcak asfalt çalışması yapılarak vatandaşlara standartları yükseltilmiş köy yolu ile hizmet verilecek.
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