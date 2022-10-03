Eskişehir’de bulunan ve her gün çok sayıda kişinin gerekli ihtiyaçlarını karşıladığı Tozman Çarşısı’nda bulunan bazı dükkanlar, kötü ve yıpranmış halleriyle dikkat çekiyor.

Eskişehir’de bulunan ve her gün çok sayıda kişinin gerekli ihtiyaçlarını karşıladığı Tozman Çarşısı’nda bulunan bazı dükkanlar, kötü ve yıpranmış halleriyle dikkat çekiyor.

Eskişehir’in önemli tarihi çarşılarından birisi olan Tozman Çarşısı, son yıllarda bakımsız hâliyle gözlerden kaçmıyor. Geçmişten bugüne vatandaşların alışveriş için sıklıkla uğradığı tarihi çarşının arka bölümünün adeta yıkık binaları andırdığı gözlemlendi. Çarşı esnafı, çatıda oluşan hasarların da çarşıya hem kötü görüntü kattığını hem de bina sağlamlığını tehdit ettiğini savundu.