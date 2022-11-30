Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Alternatif Tozlaştırıcılar ile Tarım (ATT) Projesi” toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Alternatif Tozlaştırıcılar ile Tarım (ATT) Projesi” toplantı gerçekleştirildi.

Üreticiler ve kadın kooperatiflerinin katılımı ile yapılan toplantıda, tozlaşma, tozlaştırıcı arılar, verimde kalite gibi konulara değinildi. Alternatif Tozlaştırıcılar ile Tarım (ATT) Projesinin neden uygulanması gerektiği konusunda üreticilere bilgi verilmesinin ardından, ülkemizde verimi arttırabilecek birçok etkili tozlaştırıcı arı türünün mevcut olduğu ve bu tozlaştırıcı arı türlerinin hangileri olduğu konusuna değinildi. Ayrıca tozlaştırıcıları koruyarak polinasyon hizmetlerinden daha fazla yararlanıp kaliteli ürün elde edilebileceği vurgulandı. İlaçlama zamanının önemine değinilen toplantıda; doğru toprak işleme, tozlaştırıcıları desteklemek için hangi bitkilerin ekilebileceği ile arıların yuvalanma alanları ve su desteğinin önemi de anlatıldı. Tozlaştırıcıların tüm dünyada hızla azaldığı ve tozlaştırıcı cenneti olan ülkemizde de bu tehditle karşı karşıya kalmamak için çözüm olarak üreticilerin tarlalarındaki tozlaştırıcıları desteklemeleri gerektiği ve bunun karşılığında yüksek verim elde edebilecekleri ve bölgede söz sahibi olduğumuz sebze üretiminde pestisit kullanımının azaltılması gerektiği vurgulandı. Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele konusunda üreticilere verilen desteklerin bahsedilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Doç. Dr. Yasemin Güler, Dr. Aydemir Barış, Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Dr. Cumhur Sarısu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Özenirler, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek ve teknik personel katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadele çerçevesinde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve /veya biyoteknik mücadeleye öncelik verdiği ve üreticileri desteklediği belirtildi.