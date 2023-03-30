Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kontrollü bina yıkım çalışmaları sürüyor. Çevredeki bazı vatandaşlar da yüksek katlı binaların yıkım çalışmasını toza aldırış etmeden cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

6 Şubat’taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’ta yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Merkez ilçedeki Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinin kontrollü yıkım çalışması "dron" kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki bazı vatandaşlar da bina yıkımını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi aldı. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

Öte yandan 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde de kontrollü bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Pazarcık’ta kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten iş makinası operatörü Fazıl Araz, enkazdan çıkan demirlerin de döküm sahasında ayrıştırıldığını söyledi.

Yıkılan binanın eski tarihlere dayandığını ifade eden Araz, "Şu anda bulunduğumuz yer eski belediye binası. Kasaplar çarşısı eski sebze halimiz. Buranın tarihi çok eski. Depremde büyük zarar gördü. Enkaz kaldırma işlemi yapıyoruz şuanda. Buradan çıkan demirler dökümler, sahada ayrıştırılıyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Şu andaki alan yaklaşık 3 bin 500 metrekare. Genelde hepsi de binaydı. Şu ana kadar 125 kamyonu buldu. Daha da 20 kamyon çıkar" dedi.

İş makinesi operatörü Abuzer Susar, ise, yıkım çalışması binanın sağlamlığına göre enkaz kaldırma süresinin değiştiğini söyledi.