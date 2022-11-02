Denizli Pamukkale Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde kilit parke döşeme atağını sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gölemezli Mahallesi sokaklarının tozdan çamurdan kurtarıldığını belirterek, “İlçemizdeki her mahallemizin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde kilit parke döşeme atağını sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gölemezli Mahallesi sokaklarının tozdan çamurdan kurtarıldığını belirterek, “İlçemizdeki her mahallemizin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.

Pamukkale’nin 61 mahallesine hizmet eden Pamukkale Belediyesi, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler üretmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi son olarak Gölemezli Mahallesi’nin 13 sokağında, toplam 14 bin m2 kilit parke, bin 200 metre bordür döşeyerek mahalle halkını tozdan ve çamurdan kurtardı.

“Yollarımız artık tertemiz”

Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit parke atağıyla güzelleşen Gölemezli Mahallesi sakinleri, belediyenin mahallelerine yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler. Gölemezli Mahalle Muhtarı Süleyman Tekin, “Önceden mezarlık yolumuz tozlu ve kötü durumdaydı. Pamukkale Belediyesi buraya hizmet getirdi, kilit parke taş döşemesi yaptı. Köy içerisinde de Atatürk Caddesi’nde yollarımız toprağa karışmış durumdaydı. Bu yolumuz ve ona bağlanan yollarımız yenilendi, tekrardan düzenlendi. Buralar tertemiz ve düzenli hale geldi. Bu hizmetlerden dolayı başta başkanımız Avni Örki olmak üzere Pamukkale Belediyesine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin İnci ise “Daha önceden yollarımız kötüydü, kum ve taştı. Pamukkale Belediyesi yolumuzu yaptı teşekkür ederiz. Şuan çok güzel oldu. Önceden yağmur yağınca sıkıntı oluyordu, çamur oluyordu şuan ki hali çok güzel oldu” diye konuştu.

“Her şey vatandaşlarımızın huzuru için”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeye yaptıkları her projede vatandaşların huzurunu ön planda tuttuklarını belirterek, “Gölemezli Mahallesi merkeze uzak mahallelerimizden biri. Birçok mahallemizde gerçekleştirdiğimiz üstyapı çalışmasını burada da gerçekleştirdik. Kısa sürede de tamamladık. Bir mahallemizi daha tozdan çamurdan kurtararak, mahalle sakinlerimizin mutluluğuna şahit olmak bizleri memnun ediyor. Yeni yollarımız Gölemezli Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun” dedi.