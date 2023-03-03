Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toz bulutu etkili oldu. Suriye üzerinden geldiği bildirilen toz bulutu sonrası görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, bazı esnaflar, iş yerlerini kapatarak evine gitti.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

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