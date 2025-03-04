Tourette sendromu, istemsizce ve tekrarlayan biçimde sesler çıkarma ya da hareketlerde bulunma gibi tik olarak bilinen davranışlara neden olan nörolojik bir bozukluktur. Tourette sendromu tanısı, genellikle kapsamlı bir klinik değerlendirme ile konulmaktadır. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Tourette sendromu tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım oldukça önemlidir. Bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturulmaktadır.

TOURETTE SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte genellikle tiklerle kendini göstermektedir. Tikler, motor ve vokal olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Motor tikler, istemsiz fiziksel hareketler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, göz kırpma, omuz silkme veya yüz buruşturma gibi hareketler motor tiklere örnek olarak verilebilir. Vokal tikler ise tekrarlayan sesler ya da kelimeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Boğaz temizleme, öksürme veya belirli kelimeleri tekrarlama bu tiklere örnektir.

TOURETTE SENDROMU İLE BAŞ ETME YOLLARI:

Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek.Profesyonel destek almak.Düzenli uyku alışkanlıkları geliştirmek.Kliniğimizin sunduğu davranışsal terapi hizmetlerinden faydalanmak.Aile desteğini sağlamak.

TOURETTE SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Bireyin ihtiyaçlarına ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Tourette sendromu tedavisinde kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, davranışsal terapiler ve destekleyici yaklaşımlar yer almaktadır. İlaç tedavisi, tiklerin şiddetini azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu tedavi, dopamin antagonistleri ve nöroleptik ilaçlar gibi çeşitli seçenekleri içermektedir. Davranışsal terapi, tiklerin kontrol altına alınmasında etkili bir yöntemdir. Kliniğimizde uygulanan Bilişsel-Davranışçı Terapi (CBT) programları, bireyin tiklerle başa çıkma becerilerini geliştirmesine olanak tanımaktadır. Bireyin ailesi ve çevresiyle iş birliği yapmak da büyük önem taşımaktadır.

TOURETTE SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

İlaç tedavisi.Bilişsel-Davranışçı Terapi.Stres yönetimi ve destekleyici teknikler.Eğitim ve farkındalık programları.

TOURETTE SENDROMU (TİK HASTALIĞI) KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Tourette sendromu, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve erkeklerde daha sık görülen bir nörolojik rahatsızlıktır. Bu hastalık, her 10.000 kişiden yaklaşık 1-2’sini etkilemektedir. Erkek çocuklarda Tourette sendromu görülme olasılığı, kız çocuklara göre dört kat daha fazladır. Rahatsızlık genellikle genetik faktörlerle ilişkilendirilmektedir, ancak çevresel etkilerin de rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bireylerin günlük yaşamında zorluklara yol açabilmektedir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir.

TOURETTE SENDROMU NEDENLERİ:

Genetik yatkınlık.Nörotransmitter dengesizlikleri.Beyindeki nörolojik anormallikler.Çevresel faktörler.Stres ve travma.