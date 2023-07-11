İngiliz temsilcisi Tottenham, 23 yaşındaki İsrailli sol kanat Manor Solomon’u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, son olarak Fulham’da kiralık oynayan İsrailli futbolcu Manor Solomon’u renklerine bağladı. Londra ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yollarını ayırmıştı.

Geçen sezon Fulham ile 24 resmi maça çıkan İsrailli futbolcu, 5 gol kaydetti.