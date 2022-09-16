4 ülkeden 100’den fazla doktorun çevrimiçi katıldığı Torasik Akciğer Ameliyatı Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi.

4 ülkeden 100’den fazla doktorun çevrimiçi katıldığı Torasik Akciğer Ameliyatı Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, Prof. Dr. Muzaffer Metin ve Doç. Dr. Celal Buğra Sezer’in katılımlarıyla İstanbul dışında ilk kez Turgut Özal Tıp Merkezi’nde göğüs cerrahı uzmanlarına yönelik online torasik cerrahi eğitimi verildi. 44 yaşındaki bronşektazi hastasına uyguladıkları ameliyatı, 4 ülkeden 100’den fazla katılımcı canlı olarak izledi.

Turgut Özal Tıp Merkezinin Göğüs Cerrahisinde önemli merkezlerden olduğunu belirten Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “ Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisinde ilk kez Türkiye’de İstanbul dışında canlı torasik cerrahi yapıldı. Gögüs Cerrahisi, özellikle kanser ve diğer endoskopik cerrahilerde torasik cerrahilerde referans bir merkez haline geldi. Bölgemizde etkin bir şekilde sıklıkla yapılıyor. Deneyimimiz çok iyi bu konuda kendimize ekip olarak güveniyoruz. Bu tek başına olacak bir iş değil bir ekip işi” dedi.

Ameliyatı yapılan hastayı canlı olarak birçok katılımcının izlediğini ifade eden Ulutaş, “ Bronşektazi dediğimiz 44 yaşında erkek hasta çocukluktan beri tekrarlayan enfeksiyonlar, öksürük, balgam ve ağızdan kan gelmesi, kan tükürme dediğimiz olay hayati tehlike arz eder. Bunu eskiden açık cerrahide bile zor yapılan şeyler şimdi endoskopi kapalı yöntemle ve uniport dediğimiz tek delikten yapılan cerrahi canlı olarak gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışından 100 katılımcı bunu canlı olarak izledi” şeklinde konuştu.

“Almanya, Mısır, Dubai, Portoriko’dan bizi izleyen göğüs cerrahları var”

Türkiye’nin tıpta Avrupa’dan ileri olduğuna değinen Prof. Dr. Muzaffer Metin, “Türkiye tıpta Avrupa’dan çok ileri bir düzeyde. Bizim tek rakibimiz Çin ve Amerika. Hekim kalitesi hastane kalitesi ve maddi olarak Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha ucuz olması nedeniyle çok tercih edilen bir ülke konumuna geldik. Biz eğitim protokolü oluşturduk. Önce her ay İstanbul’da yapmaya karar verdik. Sonra Anadolu’ya açılalım dedik Anadolu’daki arkadaşlarımızı da nasıl yapılıyor herkes görsün. 100’den fazla katılımcı oldu Almanya, Mısır, Dubai, Portoriko’dan bizi izleyen göğüs cerrahları var” diye konuştu.

Doç. Dr. Celal Buğra Sezer de “Türkiye cerrahi konusunda çok deneyimli bir ülke bunu standarttın üzerinde çıkarmanın tek yolu bu konuda en deneyimli hocalardan eğitim almak. Hakkı hocamız en deneyimli hocalarımızdan. Bu iş sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin birçok merkezinde değerli hocalarımız yapıyor. Bizde eğitim platformunu oluşturarak tüm Türkiye’de bu eğitimi yapmayı planladık” diye konuştu.