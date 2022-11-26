Kastamonu 1. Amatör Beyaz Grup’ta 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) hedefleyen Tosyaspor sezonun ilk haftasında karışılacağı Seydilerspor maçı öncesi yöneticiler ve futbolculara yemekte bir araya geldi.

Kastamonu 1. Amatör Beyaz Grup’ta 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) hedefleyen Tosyaspor sezonun ilk haftasında karışılacağı Seydilerspor maçı öncesi yöneticiler ve futbolculara yemekte bir araya geldi.

Tosyaspor yönetici, idareci ve futbolcular yarın sezonun ilk maçında oynanacağı Seydilerspor maçı öncesi moral motivasyon yemeğinde buluştu. Kastamonu 1.Amatör Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Tosyaspor ligin ilk haftasında yarın sahasında oynayacağı Seydilerspor karşılaşması öncesinde Tosyaspor Kulüp Başkanı Sefa Abayın’ın’un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiler. İstanbullu Kebap yemek salonunda moral ve motivasyon toplantısına yönetici, idareci ve futbolcular katıldı.

Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın; "Yarın oynanacak maç öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimizle akşam yemeğinde bir araya geldik. Motivasyonumuz yüksek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında kulüp olarak hedefimiz Kastamonu 1. Amatör Ligi’nde şampiyon olmak değil bizim hedefimiz geçtiğimiz yıl kıl payı kaçırmış olduğumuz BAL ligi ne çıkmak. Tüm planlarımızı ve transferlerimizi bu doğrultuda yaptık. Yönetim ve Teknik heyetimiz bu heyecanla bu akşam futbolcu kardeşlerimizle kenetlenerek yarın sezonun ilk maçına çıkacağız. Yönetim ve futbolcu kardeşlerimizin Tosya halkından ve sporseverlerden tek isteği maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayın" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Tosya’ya bir profesyonel takım kazandırma hedefleri doğrultusunda iyi bir takım kurduklarına inandıklarını belirten Başkan Kavaklıgil, yönetime ve futbolculara hitaben, “Sizler sahada mücadele verirken, bizler de elimizden geldiği kadar maddi manevi yanınızda olacağız. Bu kulüpte görev alan herkes bizim için aynı değerde. Bir futbol takımı şampiyon oluyorsa bu başarının arkasında tepeden tırnağa herkesin emeği var. Bu bir ekip işi. Hepiniz iyi oyuncularsınız. Aranızda bu ligde şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Birlik olursak, sakatlık kaza bela olmazsa, bu kadronun bizi hedefe taşıyacağına inanıyorum. Kastamonu’nun en fazla nüfusa sahip ilçesinin kulübü olarak BAL’da olmayı hak ediyoruz. Bu takıma güveniyoruz. Hep beraber mücadele edip sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yemek Tosyaspor yöneticiler ve futbolcular toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.