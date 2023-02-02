Kastamonu 1.Amatör Ligi ekiplerinden Tosyaspor, 7 yeni transferi ile Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğu hedefliyor.

Kastamonu 1.Amatör Ligi ekiplerinden Tosyaspor, 7 yeni transferi ile Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğu hedefliyor.

Kastamonu 1. Amatör Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Tosyaspor, sezon arasında yaptığı transferlerle takımı güçlendirdi. Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeyi hedefleyen Tosyaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın, istedikleri oyuncuların tamamı ile anlaştı.

Hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini belirten Abayın, "2022-2023 sezonu Kastamonu 1.Amatör Beyaz Grup’ta ligin ilk yarısını Taşköprüspor’un 1 puan gerisinde ikinci tamamladık. Lige verilen arada transfer döneminin başlaması ile birlikte takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu futbolcu arkadaşlarımıza verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Teknik yönetimsizle yaptığımız toplantılarda hocalarımızın tespit etmiş olduğu futbolcu arkadaşlarla irtibata geçerek istediğimiz oyuncuların tamamı ile anlaştık. Muratcan Karaoğlu, Murat Tato, Hatem Yasin Macit, Eyüp Han Odunkıran, Engin Ayaz, Mert Özge ve Emirhan Hızarcı ile anlaştık. Sezon başında söylediğimiz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında önce Kastamonu Amatör Lig’de şampiyon olup sonrasında BAL’a çıkacağız. Yeni ve güçlü yönetimimizle ve teknik kadromuz, futbolcu kardeşlerimizle taraftarımızın da desteği ile önce şampiyonluk sonra BAL’a çıkan bir takım olacağız. Ara transfer döneminde çok iddialı ve güçlü bir takım kurduk, 7 tane birbirinden değerli futbolcu arkadaşlarımızı teknik kadromuzun onayı ile transfer ettik. İnşallah yakın zamanda yapacağımız çilek bir transfer ile ligin ikinci yarısında ilk maçımızda Seydilerspor’u yenerek, bir sonraki hafta bizim için final maçı olan Taşköprüspor ile karşılaşacağız. ’100. yılda hedef BAL Ligi’ diyerek hazırlıklarımıza devam ediyoruz’’ dedi.