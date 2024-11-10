Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin anısına inşa edilen Türkiye Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, katılımıyla açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, “Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başımıza gerçekleştiren tesisimizde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımımızda sona geldik’ ’dedi.

Osmaniye’ye, Tosyalı Toyo’nun üretim tesislerini ziyaret etmek için gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Osmaniye’de Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünü münasebetiyle yaptırılan Şinzo Abe Türkiye Japonya Dostluk Parkı ile 2022 yılında uğradığı suikast sonucu ölen Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe anısına yaptırılan anıtın açılış törenine katıldı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne yaptırılan park ve anıtın açılışına Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Tosyalı ve Ömer Özgüven, Toyo Kohan Yönetim Kurulu Üyesi Arase Makoto, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ile davetliler katıldı.

Tosyalı: ‘Her zaman Japon dostlarım diyorum ve demeye de devam edeceğim’

Türkiye Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalışmış Şinzo Abe’nin hatırasını yaşatacak park ve anıtı açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, "Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı, köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak birlikte her zaman güzel işlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Her geçen yıl bu ilişkileri daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Her iki tarafın da bu konuda samimi ve içten çabası bizim en büyük gücümüz. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Japonya İş Konseyi Başkanı olarak da bu ilişkilerin geliştirilmesi için bizzat çalıştım. Organize sanayimizde yer alan Tosyalı Toyo Çelik şirketimizde yaptığımız işbirliği kapsamında, uzun yıllardır değer oluşturan işlere imza atıyoruz. Bugün burada büyük bir demir çelik ekosistemi oluştuysa bunda Türkiye’deki en büyük Japon yatırımı olan Tosyalı Toyo için Japon dostlarımızla yaptığımız işbirliğinin büyük bir katkısı olmuştur. Her zaman Japon dostlarım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Çünkü Japon kültürünün ve bu güzel ülkenin insanlarının sahip olduğu asil ve saygın kimlik bize her zaman dostlarımızla birlikte olduğumuz hissini yaşatıyoruz. Çünkü insanın birlikte çalıştığı insanları kendi gibi görmesi, bana göre dünyanın en büyük zenginliği. Bunun verdiği huzur ve güven bizleri çok daha üretken Ve verimli kılıyor. Şunu dürüstçe söylemek isterim ki Japon dostlarımızdan gördüğümüz sevgi, saygı, iş kültüründeki sağlam disiplinleri ve çalışkanlıkları bize çok şey öğretti. Söylemekten hiçbir zaman sıkılmayacağım. İyi ki birlikteyiz, iyi ki birlikte üretiyor ve birlikte kazanıyoruz."diye konuştu.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini simgeleyen bahse konu projeyi tamamladığı için Tosyalı başta olmak üzere emeği geçen tüm ilgili kişilere Japonya adına teşekkür ettiğini söyleyen Japonya Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, "En büyük Japon Türk ortaklığı şirketlerinden olan Tosyalı Toyo’nun sahibi Fuat Tosyalı tarafından hain bir saldırı sonucu vefat etmiş olan eski başbakanımız Şinzo Abe’yi anmak maksadıyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde Şinzo Abe Türkiye ve Japonya Dostluk parkını inşa etmiştir. Nihayet tamamlanan parkın bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz için büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini simgeleyen bahse konu projeyi tamamladığı için sayın Tosyalı başta olmak üzere emeği geçen tüm ilgili kişilere Japonya adına teşekkür etmek istiyorum."dedi.

Türkiye Japonya Dostluk Parkı’nın açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Türkiye ve Japonya, coğrafi olarak uzak olsa da, tarihi olarak çok derin bir dostluğa sahiptir. Japonya’nın eski başbakanlarından Sayın Şinzo Abe’yi saygıyla anıyorum. Görevi süresince Japonya ve dünya barışına yapmış olduğu katkılar, tüm insanlık için unutulmaz bir miras bıraktı. Adına burada dikilen anıt, hem Osmaniye’miz hem de ülkemiz için önemli bir anlam taşıyor. Bu anıt, Sayın Abe’nin vizyoner liderliğini ve iki halk arasında kurduğu köprüleri gelecek nesillere taşıyacak bir sembol olacaktır. Bu parkın ve anıtın, iki ülke arasında var olan dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Umuyorum ki burada yapılan her ziyaret, iki halk arasında kurulan bu gönül köprüsünü daha da sağlamlaştıracaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, günün anısına Büyükelçi Takahiko’ya çini vazo hediye etti.Tören, protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından sona erdi.

Tosyalı Toyo, kalaysız teneke üretim kapasitesini 2 katına çıkarıyor

Törenin ardından Büyükelçi Takahiko, Tosyalı Toyo Çelik A.Ş’nin üretim tesislerini ziyaret etti. Takahiko’ya ziyaretinde eşlik eden Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu üyesi Kadir Tosyalı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Japon Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı yürüttüklerini ifade ederek, “Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başımıza gerçekleştiren tesisimizde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımımızda sona geldik. Yeni kalaysız teneke üretimini de içeren yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknoloji ile üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasitemizi daha da artıracağız. Böylece hem Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de bu ürünlerle katma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız” ifadelerini kullandı.