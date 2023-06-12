Kastamonu’nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren oto tamir ustaları İstanbul Automechanika Fuarını gezdi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren oto tamir ustaları, İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Automechanika Fuarını ziyaret etti. Tosya Madeni ve Sanayi Esnaf Odası Başkanı Yücel Gecioğlu da katılımcılara eşlik etti. Çok sayıda oda üyesinin katıldığı fuarda sektörlerindeki sürekli kendini yenileyen teknolojiyi yakından görme fırsatı bulan sanayi esnafı, fuar gezisinin organize eden Oda Başkanı Yücel Gecioğlu’na teşekkür etti.

Gezinin önemine dikkat çeken Oda Başkanı Yücel Gecioğlu ise, “Oda üyelerimizin, imkanlarımız elverdiğince, sektörümüzle ilgili gelişmelerden haberdar etmek amacıyla bu tür fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. Fuarlar bu nedenle bizim için çok büyük önem taşıyor. Ayrıca diğer zamanlarda kültürel ziyaretlerde bulunduk” diye konuştu.