Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilen güreş şampiyonasına Kastamonu’nun Tosya ilçesinden katılan ve derece elde eden 2 genç güreşçi milli takıma davet edildi.

Tosya Gençlik Spor Kulübü güreşçileri Ramazan Çukurören ve Mehmet Emir Çeliker antrenörleri Kamil Ayaz ve Muhammed Aslan yönetiminde Ankara’da düzenlenen U11-U13 yaş kategorisinde Serbest Güreş Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada zorlu maçlar çıkaran Tosyalı güreşçilerden Ramazan Çukurören, kilosunda Türkiye 5’incisi oldu. Mehmet Emin Çeliker ise Türkiye 8’incisi oldu.

14-16 Temmuz tarihleri arasında 61 ilden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada dereceye giren Tosyalı güreşçiler, gösterdikleri başarı sonrasında milli takıma davet edildi.