6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yaşattığı acıları hafifletmek, üretim çarklarını yeniden döndürmek, üretime ve afetin ihracata olan etkilerini azaltmak için seferber olduklarının altını çizen AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, “Yaralarımızı birlikte saracağız, elimizin uzandığı her yere umudu taşıyacağız.” dedi.

AKİB’in sorumluluk bölgesindeki Hatay ve Adana illerini depremlerin vurduğunu, Mersin ve Kayseri illerinin de yoğun afet göçü aldığını kaydeden Başkan Fuat Tosyalı, “İhracat ailesi olarak, devletimizin tüm kademeleriyle afetin ilk gününden itibaren sahadayız. Bakanlıklarımızla, valiliklerimizle, yerel yönetimlerimizle tüm kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle afetzede insanlarımızın gıda, giyim, barınma, temizlik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımları ulaştırmanın gayretini gösteriyoruz. Milletimizin böylesi zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve yardımlaşma ruhu, tüm bu acılar içinde hepimizi ayakta tutan en büyük güç olmayı sürdürüyor. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

AKİB’in şubat ayı ihracat performansını değerlendiren Başkan Fuat Tosyalı, söz konusu dönemde Türkiye’nin 18,6 milyar dolarlık ihracatına yüzde 5,9 oranında destek verdiklerini, bu ayda en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebzede ulaştıklarını bildirdi. Başkan Tosyalı, şunları söyledi: “Yılın ikinci ayında en fazla ihracatı 248,2 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 195,6 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 153,9 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine şubat ayında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 144,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 78,4 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 70,8 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 25,6 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 19 milyon dolarlık ihracata imza attılar.”

AKİB, şubat ayında en fazla dışı satımı Irak, Rusya ve Almanya pazarlarında elde ederken ihracat hacminde en güçlü artışları Malta, Suudi Arabistan ve Avusturya pazarlarında yakaladı. Irak’a 87,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu ülkeyi 73,7 milyon dolar değer ile Rusya ikinci, 60,6 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sıradan takip etti. İhracat hacminde en yüksek artış elde edilen ülkelerde ise yüzde 805 artış ve 14,4 milyon dolar değer ile Malta birinci, yüzde 753 artış ve 14 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan ikinci, yüzde 100 artış ve 13,7 milyon dolar değer ile Avusturya üçüncü sırada yer aldı.