‘Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu’ bünyesinde bulunan Yardımhane Derneği, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlendiği etkinlikle, çocukları eğlendirdi. Dernek üyeleri ve çocuklar özel bir at çiftliğini ziyaret etti. Çeşitli etkinliklerle eğlenen çocuklar ata binme fırsatı da buldu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.