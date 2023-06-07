Kastamonu’nun Tosya ilçesinden 87 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Tosya ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Tosya Belediyesi hizmet binası önünde program düzenlendi. 87 hacı adayının ve yakınlarının katıldığı programda Kur’an-ı Kerim okunup, Mer’aş-i Abdurrahmanpaşa Camii İmam Hatibi M. Emin Gemalmaz tarafından dua edildi Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Tosya’dan yola çıkan hacı adayları İstanbul’dan uçak ile ilk önce Cidde’ye sonra Mekke-i Mükerreme’ye gidecek. Hacı adayları daha sonra Medine-i Münevvere’ye geçecekler.