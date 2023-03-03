Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depremzedeler için başlatılan kampanya çerçevesinde depremden etkilenen illere toplam 50 tır yrdım malzemesi gönderildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depremzedeler için başlatılan kampanya çerçevesinde depremden etkilenen illere toplam 50 tır yrdım malzemesi gönderildi.

Tosya Belediyesi Tosya Kaymakamlığı depremin ilk günlerinde ilçede başlatılan yardım kampanyasına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Meydanında oluşturulan Tosya Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde toplanan 2 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderdi. Tosya Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalara 20 kişilik teknik ekiple destek verdi. Tosya’dan yola çıkan gönüllü arama kurtarma ekiplerini 2 otobüs ile arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti. Tosya Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu sahra çadırında da depremzede vatandaşların barınmasına destek verildi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yardımların hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek, "Tosya ilçesinden deprem bölgesine 50 tır gıda malzemesi, yakacak odun, giyim malzemesi ve konteyner gönderildi. Tosya halkı ve hayırsever iş adamlarımız depremin ilk saatlerinden bugüne kadar yardım konusunda büyük fedakarlıklar göstererek maddi ve manevi olarak her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ben tüm hemşerilerime göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe olarak yardımlarımız devam edecektir’’ dedi.