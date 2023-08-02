Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son iki ayda kene ısırması şikayeti ile 80 kişi Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde havaların ısınması ile kene vakalarında artış yaşandı. İlçede son iki ay içerisinde 80 kişi kene ısırması sebebiyle Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) riski ile kontrolleri yapılan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçede artan kene vakalarına karşı uyarılan vatandaşların, ormanlık ve yeşil alanlarda ya da tarlalarda bulunduktan sonra vücutlarını kontrol etmeleri, ısıran kenelerin ise sağlık kuruluşlarında çıkartılması istendi.