Tosya’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "7’den 70’e her kesimin refah düzeyini artırmak adına sizlerle birlikte şekillendirdiğimiz projelerimiz hızlıca yükseliyor" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, devam eden projeleri yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kavaklıgil, özellikle çok önem verdiği içme suyu arıtma tesisinin test aşamalarını başarıyla tamamlandığını söyledi. Diğer projelerde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Kavakgil, İlçenin çeşitli noktalarında devam eden yatırımların ve projelerin hızlıca yükseldiğini ve açılış töreninin yıl içinde yapılacağını söyledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kavaklıgil, “Güzel Tosyamıza eşsiz bir kimlik kazandırmak, şehrimizdeki tüm gönül dostlarımızın isteklerine cevap vermek ve 7’den 70’e her kesimin refah düzeyini artırmak adına sizlerle birlikte şekillendirdiğimiz projelerimiz hızlıca yükseliyor. Çok uzun süreden beri şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan içme suyu arıtma tesisimiz test aşamalarını başarıyla tamamladı. İlçemize ticari anlamda büyük katkılar sağlayacak olan Tosya Oto Galericiler Sitesi ve Tosya Şehirlerarası Otobüs Terminali binamız ise tamamladı. İnşallah yıl içerisinde yine açılış törenini gerçekleştireceğiz. Tosya’nın bölge pazarı olması noktasında son derece önemli yatırımlardan bir tanesi de Tosya Modern Mezbaha ve Hayvan Pazarımız. Sosyal tesisle birlikte tam bir kompleks olarak inşa ediliyor. Projemizin bir bölümünün kaba inşaat aşamasında, diğer kısmında ise çelik konstrüksiyon işlemleri tamamlandı. İnşallah Kurban Bayramı’nda mezbaha bölümünü faaliyete geçireceğiz’’ dedi.