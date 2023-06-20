Tosya Belediyesi’nin "Mahallede Şenlik Var" adı altında düzenlediği etkinlikler, Şeh Mahallesi ile başladı. Çocuklar etkinlikte, yüz boyama, balon atölyesi, zeka ve beceri oyunları aktiviteleriyle buluşuyor.

Tosya Belediyesi’nin "Mahallede Şenlik Var" etkinliği, Pazartesi günü Şeh Mahallesi’nde başladı. Şenlik çerçevesinde yüz boyama, balon atölyesi, zeka ve beceri oyunları, şişme oyun parkları, çuval oyunu etkinlikleri çocuklarla buluştu. Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların yıl sonu karnelerini almalarının hemen sonrasında tatillerini eğlence dolu etkinliklerle geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan mahalle şenlikleri, ilk programı Şeh Mahallesi’nde başladı. Her gün bir mahallede devam edecek ve eğlence heyecan dolu günler gelecek günlerde farklı mahallelere taşınacak.

Çocuklar için şenlik alanında düzenlenen oyun alanlarını gezen Başkan Volkan Kavaklıgil Tosya Belediyesi olarak her zaman çocukların yanında olduklarını kaydederek, "Çocuklarımızı yaz tatilinin başladığı bugünlerde, onları eğlencesinde, yalnız bırakmıyoruz. Bugün çocuklarımızın eğlencesine ortak olmak, onların düzenlediğimiz şenlikler sayesinde mutluluğunu görmek, bizleri çok memnun etti. Çocuklarımızı ve ailelerimizi yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaştırarak sosyalleşmeleri, eğlenceli bir gün geçirmeleri için belediye olarak yeni etkinlikler düzenliyoruz. Tam 23 mahallemizde yapacağımız bu şenliklerde müzik yayını, palyaço ve maskot etkinlikleri, pamuk şeker ve çiğ köfte ikramı olacak. Dolu dolu bir program düzenledik. Her gün farklı mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerimizin ilki Şeh Mahallesi’nde başladı. Diğer mahallelerimizde düzenlenecek olan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekleriz” dedi."