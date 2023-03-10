Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy şiirlerle anıldı.

Kastamonu´nun Tosya İlçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Tosya Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe protokolü öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Abdullah Tok, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programda şiirler okuyan öğrenciler, oratoryo gösterisi sahneledi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı ilçede düzenlenen okullar arası resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreninin ardından sona erdi.