Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilecek spor kompleksinin yapılacağı arsanın alım işlemi, devir sözleşmesinin imzalanması ile tamamlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilecek spor kompleksinin yapılacağı arsanın alım işlemi, devir sözleşmesinin imzalanması ile tamamlandı.

Tosya Belediyesi, inşa edeceği spor komplesi ile gençleri spor ile buluşturacak. Proje hazırlıkları devam eden tesisin inşa edileceği arsanın devir sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen imza töreninde Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, devir sözleşmesini imzaladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tosya Belediye başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bugün ilçemize önemli bir hizmet daha kazandırmanın mutluğu ve gururunu birlikte yaşıyoruz. Uzun yıllar ilçe ekonomimize önemli katkı sağlayan son yıllarda atıl duruma geçen Tosya Yem Gıda Sanayi tesisinin bulunduğu 10 bin 800 metrekare alanı Tosya Belediyemize kazandırdık. Atılan bu imza ile aynı zamanda ilçemiz için çok önemli bir projenin de startında vermiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi ilçemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Biliyoruz ve inanıyoruz ki geleceğimiz bu genç nüfustadır. Bu çerçevede gençlerimizin rahatlıkla sportif faaliyetlerini yürüterek geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz 55 milyon lira ihale bedeli ile Tosya Belediye Başkanlığı tarafından ihalesi sağlanacak olan bin 200 seyirci kapasiteli, içerisinde 10 farklı branştan spor yapılabilecek salonlar bulunan ve bununla birlikte ilçe sporuna önemli ölçüde katkı sağlayacak olan spor kompleksi için her şeyi hazır duruma getirmiş olduk. Şimdi hızlı bir şekilde Spor Kompleksi tesisinin yapım ihalesine gerçekleştirerek bu dev tesisi ilçemizde hizmete açacağız. Kastamonu Valimiz Sayın Avni Çakır ile birlikte yapılan imza protokolünün ardından hızlıca planlama çalışmalarımıza başlayacak ve şehrimize inşallah kalıcı bir eseri daha hep birlikte bırakacağız’’ dedi.