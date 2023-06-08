Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, aldıkları eğitim neticesinde yaptıkları el sanatları ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Sergide ilçenin yöresel kıyafeti "bindallı" dikkat çekti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi. Tosya Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilen sergide, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları ürünler sergilendi. Serginin açılışına Tosya Kaymakam Suat Hatam, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, okul müdürleri, eğitimciler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide kursiyerler tarafından yapılan Tosya’nın yöresel kıyafeti "bindallı" başta olmak üzere el sanatı ürünleri yoğun ilgi gördü.

Sergide konuşan Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nesri Avcı, "Tosya Halk Eğitim Merkezinde 2022 yılında ilçede açılan 294 kursa 5 bin 492 kişi katılım sağladı. Kurslarda eğitim alan kursiyerlerden bin 529’u kurs tamamlama belgesini alarak iş hayatına atıldı. Öğretmenler ve usta öğreticilerin özverili bir şekilde çalışmalarıyla açılan kurslara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi" dedi.