Kahramanmaraş merkez üslü depremler sonrası Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlar kan bağışı için seferber oldu. Tosya Cumhuriyet meydanında Kızılay’ın seyyar kan bağış aracına gelen çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. 25-28 Şubat tarihleri arasında Tosya ilçesinden deprem bölgesindeki hastalar için 450 ünite kan bağışı yapıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, depremzedeler için başlatılan kan bağışı kampanyasında 450 ünite kan bağışı yapıldı.

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