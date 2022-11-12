Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök kapan tutun" tatbikatı, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Hükümet Konağında gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök kapan tutun" tatbikatı, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Hükümet Konağında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen "çök kapan tutun" tatbikatı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de gerçekleştirildi. Tosya Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen tatbikatta, saat 18.57’de sirenlerin çalması ile Tosya’daki tatbikata Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Akdağ ve ilçe protokol ve kurum amirleri, "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatla ilgili konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Akdağ, "Tosya Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmakta. Dönem dönem bazı depremlere maruz kalmaktadır.1942 yılında büyük bir deprem oldu. Deprem Türkiye’nin bir gerçeği. Depreme her zaman hazırlıklı olunmalı ve deprem anında panik yapmamak lazım. Bu tatbikatı bunun için gerçekleştirdik. Rabbim ülkemizi doğal afetlerden korusun’’ dedi.