Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, atıl vaziyetteki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla, 69 çiftçiye yüzde 50 hibeli 34 bin 560 domates fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde atıl ve işlenmeyen arazilerin tarım kazandırılması amacı ile Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 69 üreticiye 34 bin 550 domates fidesi dağıtıldı. Yüzde 50 olarak sağlanan fideler çiftçilere dağıtıldı.

Konu ile ilgili konuşan Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, "Tarım Arazilerinin kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi, atıl arazileri ve işlenmeyen arazileri tarıma kazandırılması için hazırlanan bir projedir. Daha önce de üreticilerimizi destekleyen projeleri çiftçimizle buluşturduk. Bu fideler teknolojik seralarda yetiştiriliyor. Dağıtım ve dikim aşamasından sonra ilçemiz topraklarında Tosya’da domatesi lezzet bulacak. Bizler, çiftçimizin emeğine çok büyük saygı duyuyoruz. Proje çerçevesinde 69 üreticiye dağıtılan yüzde 50 hibeli domates fidelerinin Tosya’ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.