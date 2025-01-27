Kastamonu’nun Tosya ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.P., E.A., İ.A., A.F.Y. ve S.K. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Yapılan aramada, muhtelif kazı malzemelerinin yanı sıra el yapımı patlayıcı düzenekler bulundu. Patlayıcı maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.