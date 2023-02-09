Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Tosya Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul için yeterli delege sayısının sağlanmasının ardından toplantı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan teşekkülü oluşturuldu.

Toplantının açılış konuşmasını Başkan Kadri Eken yaptı. Katılımcılara ’hoş geldiniz’ dileklerini ileten Başkan Eken, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çiftçinin yararına çalıştıklarını ve her zaman yanında olduklarını belirten Eken, çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda konuşan Başkan adayı Recep Çakmak da katılımcılara teşekkür ederek, Oda Meclis Başkanı olarak çiftçi için çalıştıklarını ve çiftçiye daha iyi hizmet edebilmek için aday olduklarını söyledi.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından seçimlere geçildi. Toplam 77 delegeden 72 delege yapılan seçimlerde oy kullandı. Sandıktan bir zarf boş çıkarken, bir oy da geçersiz sayıldı. 55 delegenin oyunu alan Kadri Eken tekrar Ziraat Odası Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Tosya Ziraat Odası Olağan Genel Kuruluna; Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Tarım Orman Müdürü Ali Çakar, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu, İl Genel Meclis Üyeleri ve STK oda başkanları ile mahalle ve köy muhtarları ve delegeler katıldı.