Kastamonu’da düzenlenen yarışmada öğrenciler Tosya pirincine en güzel sloganı bulabilmek için yarıştı.

Kastamonu’da düzenlenen yarışmada öğrenciler Tosya pirincine en güzel sloganı bulabilmek için yarıştı.

Kastamonu Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada öğrenciler yöreseller lezzetlere slogan bulmak için yarıştı. Yarışmaya 5 ilçedeki 22 okuldan 109 öğrenci katıldı. Yarışmada Tosya pirincine en güzel sloganı bulmak için yarışan ve ilk 10’a girmeye hak kazanan öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninde öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.