Kastamonu ili Tosya ilçe Kaymakamı Suat Hatam Liselere Giriş Sınavında Türkiye birincisi olan iki öğrenciyi ödüllendirdi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Liselere Giriş Sınavında (LGS) soruların hepsini doğru yaparak tam puan alan Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri İrem Kuzbunar ve Mert Büyükdeğerli birinci olmuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Okul Müdürü Abdullah Tok, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte Kaymakam Suat Hatam’ı makamında ziyaret etti.

2023 LGS Türkiye Birincisi İrem Kuzbunar ve Mert Büyükdeğerli’yi tebrik eden Kaymakam Suat Hatam, tebrik etti. Kaymakam Hatam, öğrencilere hediye takdim etti.