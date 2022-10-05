Edinilen bilgilere göre, Tosya Belediyesi Kum Ocağı mevkiinde Tosya istikametinden Kastamonu’ya seyir halinde olan 61 EE 624 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mıcır malzemenin üstüne çıkarak ters döndü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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