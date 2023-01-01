Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son bir haftada, büyüklüğü 2.3 ile 4.0 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son bir haftada, büyüklüğü 2.3 ile 4.0 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.15’te Kastamonu’nun Tosya ilçesinde merkez üssü Çaybaşı köyü ve Çeltikçi köyünde 2,7 ve 2,3 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Depremin 13,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Son dört gün içinde Tosya ilçesinde 3,9 ve 2,3 şiddetinde 4 deprem meydana geldi.