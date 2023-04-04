"Bocce Petank İl Seçmeleri"ni şampiyon olarak tamamlayan Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BOCCE Takımı, Yozgat’taki grup müsabakalarında ilk 4’e girerek Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

"Bocce Petank İl Seçmeleri"ni şampiyon olarak tamamlayan Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BOCCE Takımı, Yozgat’ta düzenlenen grup müsabakalarında da ilk 4’e girdi. 17 takımın toplam 110 sporcu ile katıldığı müsabakalarda dereceye giren Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, Türkiye şampiyonasında Kastamonu’yu temsil edecek.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bocce takımı antrenörü Sefa Yumuşakkaya yönetimindeki takım, 6-7 Haziran tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonada Kastamonu’yu temsil edecek.