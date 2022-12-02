Tosya Belediyesi’nin yılın son meclis toplantısında 2023 yılı tahmini bütçesini oy birliği ile kabul edildi.

Tosya Belediyesi’nin yılın son meclis toplantısında 2023 yılı tahmini bütçesini oy birliği ile kabul edildi.

Tosya Belediyesi’nin 2022 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda belediyenin 2023 yılına ait tahmini bütçesi de kabul edildi. Başta kiralar olmak üzere birçok alandaki ücret değişikliğini kabul edildiği toplantıda, Tosya Belediyesi’nin 2023 yılına ait öngörülen tahmini bütçesini 255 milyon 713 bin 810 TL olarak oy birliği ile kabul etti.

Meclisi toplantısının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Volkan Kavaklıgil, “Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı. Belediyemizin bütçesi 255 milyon 713 bin 810 TL olarak onaylandı. Belediyemize, ilçemize hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilçemizde yeni yatırımlara imza atarak halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getireceğiz. İlçemize en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız. İlçemizin kalkınması, ekonomik gelişiminin sağlanması ve gelirlerinin artırılması için çalışmalarımız sürecek. Belediye Meclisince kabul edilen mali bütçe ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.