Tosya Belediyesi 2022 yılında bütçe gelirlerinde yüzde 98, giderlerde de yüzde 93 gerçekleşme oranı yakaladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil 2022 yılında yaptıkları projelerle bütçe gerçekleşme oranında önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. 2022 yılında bütçe gelirlerinde yüzde 98, giderlerde de yüzde 93 gerçekleşme oranı yakaladıklarını belirten Kavaklıgil , “Bu oranlar bütçeyi doğru bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor. Güvenilir mali yapımız, bu yapıyı yönetebilme gücümüz, Tosya tarihinin en büyük yatırımlarına imza atmamıza ve şehirlerarası otogar, galericiler sitesi ve bölgesel hayvan pazarı ile modern mezbaha gibi önemli projeleri hayata geçirmek için de bizlere büyük cesaret veriyor. Tosyamızın gelişmesinde kararlı ve planlı bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

2022 yılının bütçesini 77 milyon 891 bin TL olarak belirlediklerini, fakat ilçede yatırımların ve yeni projelerin hayata geçmesi ile birlikte 32 milyon 570 bin TL ek bütçe yaptıklarını belirten Kavaklıgil, 2022 yılı bütçesinin 110 milyon 461 bin TL olduğunu ve bütçe gerçekleşme rakamının 101 milyon 690 bin TL olarak belirlendiğini ifade etti.

"2019 yılından bu yana yaptığımız yatırım tutarı belediye tarihinin rekor rakamlarına ulaştı" ifadelerine yer veren Kavaklıgil, "İlçemizin sorunlarını çözmek için kadrolarımızla ve MHP meclis üyelerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Üç senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları ülke genelinde yaşanan sıkıntılara rağmen son derece başarılı. 2022 yılının bütçe gerçekleşme oranlarına baktığımızda 2023 yılında daha da başarılı olacağımızı gösteriyor. Kastamonu ilçeleri arasında örnek olacak bütçe yaparak yaptığımız yatırımlarla gerçekleşme oranın yüzde 95 oranında sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle çalışan ve emek veren tüm belediye idari personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.