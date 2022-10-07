Tosya Belediyesi, 2022 yılının ilk 9 ayında soğuk asfalt çalışmasında rekor kırarak 23 kilometrelik bağ ve bahçe yolları asfaltladı.

Tosya Belediyesi, 2022 yılının ilk 9 ayında soğuk asfalt çalışmasında rekor kırarak 23 kilometrelik bağ ve bahçe yolları asfaltladı.

Tosya Belediyesi soğuk asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Tosya Belediyesi tarafından 2022 yılının ilk 9 ayında 23 kilometrelik soğuk asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Mücavir alan sınırlarımız içerisinde 6 binin üzerinde bağ ve bahçe alanı olması ve ulaşımın devamlı stabilize yol ile sağlanması nedeniyle toz noktasında yaşanan mağduriyet yapılan soğuk asfalt çalışmaları ile ortadan tamamen kalkmaya devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Tosya Belediyesi hemşerilerimizin ulaşımda yaşadığı aksaklıkları sona erdirmek adına geçtiğimiz süreçte toplamda 45 kilometrelik hattı soğuk asfaltla kaplamıştı. 2022 yılının son dokuz aylık döneminde ise toplamda 23 kilometre soğuk asfalt atılırken sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra yeni imar yollarının açılması sağlandı. Son altı aylık dönemde 17 farklı noktada çalışmalarını şekillendiren ekiplerimiz bu bağlamda 6 kilometrelik yolun ise sıfırdan kazınarak, zemin hazırlık çalışmaları ile sathi kaplama yapılmasını sağladık’’ dedi.