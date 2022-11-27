Tosya Belediyesi’nde çalışan 52 işçinin 2023 yılına ait toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tosya Belediyesi’nde çalışan 52 işçinin 2023 yılına ait toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tosya Belediye Başkanlığı ile Belediye-İş Sendikası arasında 2023 yılını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanlığı makamında yapılan toplu iş sözleşmesine Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye-İş Sendikası Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akbaş, Belediye-İş Sendikası Tosya Temsilcisi Halim Koçak ve sendika temsilcileri katıldı.

Belediye-İş Sendikası yetkilileri sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan açıklamada, "2023 yılını içeren ve belediye bünyemizde bulunan 52 işçinin toplu iş sözleşmeleri ile ilgili çıkan yüzde oranında zam artışı bizi mutlu etmiştir. Bu sözleşmeyi imzalarken belediyemizin hali hazırda bulunan imkanları dahilinde, günün şartlarını dikkate alarak hem işçi arkadaşlarımızı hem de belediyemizi düşünerek görüşmeler yaptık. Çıkan sonucun tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil’in emeğe karşı göstermiş olduğu iyi niyetine sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise yaptığı değerlendirmede, "Belediye-İş Sendikası ile Belediyemiz arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin çalışan ve emek sarfeden değerli personelime hayırlı olmasını dilerken, Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin hak ve hukukunu, çalışma şartlarını, ekonomik ve sosyal haklarını gözetmek sorumluluğu bilincindeyiz. Tekrardan her iki tarafa hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.