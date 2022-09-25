Tosya ilçesinde “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” programları çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Cumhur ittifakı ilçemizde gece gündüz demeden seçimler için çalışacak. Bu çalışma benim belediye başkanlığıma mal olsa da biz bu davadan vaz geçmeyeceğiz" dedi.

Tosya ilçesinde “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” programları çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Cumhur ittifakı ilçemizde gece gündüz demeden seçimler için çalışacak. Bu çalışma benim belediye başkanlığıma mal olsa da biz bu davadan vaz geçmeyeceğiz" dedi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla düzenlenen “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantısı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP MYK Üyesi Çağrı Acı, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, MHP İl Başkanı Emin Çınar, Tosya Belediye Başkanı Sayın Volkan Kavaklıgil, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Mazlamaçcı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ie vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 2023 seçimlerinde ilçeden Cumhur İttifakı için en yüksek oyu almak için çalışacaklarını belirterek, "MHP olarak, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi, ’Adayımız belli, kararımız net; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te tekrar Cumhurbaşkanı seçmektir’. Tosya olarak 2023 yılında yapılacak seçimde seçim sandıklarında patlama yaparak Türkiye genelinde en yüksek oyu çıkarmak amacımız olacak. Tosya Belediye Başkanı olarak sizlere bunun sözünü şimdiden veriyorum. Cumhur ittifakı ilçemizde gece gündüz demeden bu yönde çalışacak. Bu çalışma eğer benim belediye başkanlığıma mal olsa da biz bu davadan vaz geçmeyeceğiz. Ama özellikle şunu da belirtmek isterim. Önümüzde 2023 seçimleri varken kimse de şimdiden 2024 yılındaki belediye başkanlığı seçimlerinin hesabı yapmasın" dedi.