Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 1989-1994 yılları arasında 5 yıl Tosya Belediye başkanlığı yapan Mümtaz Yücel’in mezarını ziyaret ederek kabrinde dua etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 1989-1994 yılları arasında 5 yıl Tosya Belediye başkanlığı yapan Mümtaz Yücel’in mezarını ziyaret ederek kabrinde dua etti.

1864 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski belediyelerinden olan Tosya Belediyesinde ahde vefa uygulaması yapılıyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 1989-1994 yılları arasında 5 yıl Tosya Belediye başkanlığı yapan Mümtaz Yücel’in mezarını ziyaret ederek kabrinde dua etti. Tosya Müftülüğü din görevlileri tarafından kabirler başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Başkan Kavaklıgil mezarlıkları sulayarak karanfil bıraktı. Başkan Kavaklıgil ve beraberindekiler daha sonra, Tosya Asri Mezarlıkta bulunan şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyarak dua etti.