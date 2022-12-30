Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hedefinin ilçeye fakülte kazandırmak olduğunu belirterek, "Mutlaka Tosya’ya fakülte anlamında yeni bir kalıcı eser bırakmak istiyoruz." dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hedefinin ilçeye fakülte kazandırmak olduğunu belirterek, "Mutlaka Tosya’ya fakülte anlamında yeni bir kalıcı eser bırakmak istiyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Tosya Meslek Yüksekokulunun akademik anlamda fakülte kazandırılması için Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı makamında ziyaret ederek talep ve istişarede bulundu. Başkan Kavaklıgil, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada "Tosya’ya fakülte kazandırılması adına oldukça verimli bir ziyaret oldu. Önümüzdeki süreçte ana hedeflerinden birinin mutlaka Tosya’ya fakülte anlamında yeni bir kalıcı eser bırakmak istiyoruz. Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksek Okulu’nun hem akademik hem de bölüm olarak güçlenmesini aynı zamanda büyümesini sağlamak amacıyla fakülte hedefimiz aralıksız devam ediyor. Bilindiği üzere fakülte girişimleri 2019 yılında başlamış ve bu süre içerisinde üniversite senatosundan Yüksek Öğretim Kurumuna talepte bulunulmuştur. İnşallah başvurumuzun olumlu sonuçlanması için aralıksız bir şekilde mücadelemiz devam edecek. Ayrıca bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Kastamonu üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tosya’mızın geleceğinin gençlerimiz olduğunu biliyor ve attığımız her adımda, yaptığımız her projede öncelikli olarak gençlerimizi odak alıyoruz. Geleceğimizi de en iyi şekilde eğitimle tesis edecek ve bu yönde sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.