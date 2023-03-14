Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede bulunan sağlık merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil İstasyonu ve Tosya Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Volkan Kavaklıgil, sağlık merkezinde, sağlık çalışanları ile birlikte pasta kesti.

Başkan Kavaklıgil, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, "Sağlık çalışanları kutsal ve onurlu bir mesleği yerine getiriyor. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız, hakkınız ödenmez" dedi.

MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı da Kaymakam Hatam ve Başkan Kavaklıgil’e eşlik etti.