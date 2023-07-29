Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilen Tosya Adalet Sarayı hizmete girdi.

Tosya ilçesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen ve akıllı bina teknolojisiyle donatılan, Tosya Adalet Sarayı hizmete girdi. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olan Tosya Adalet Sarayı, bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak. Binada Cumhuriyet başsavcı odası, 2 savcı odası ile 5 hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim savcı odası bulunacak. Binada 2 ceza, 2 hukuk, 1 adet rezerv mahkeme ile İcra Müdürlüğü adli hizmet bekleme salonu, avukat barosu gibi hizmet alanları bulunacak.