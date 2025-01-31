Buldan’da bir tost salonunda fritöz makinasından çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Denizli’nin Buldan İlçesi pazar yerine yakın bir bölgede fritöz makinasındaki yağın patlaması üzerine yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, kızartma hazırlamak için çalıştırılan fritöz makinesindeki yağın fazla ısınması üzerine alev aldı. Fritözden yükselen alevler çevreye yayılarak tost salonun mutfak kısmında yayılmaya başladı. Yangını gören dükkan sahibi önce içerideki müşterileri tahliye etti. Yapınan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Tost salonundan mutfağından bir anda alevlerin yükseldiğini gören müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Olayda yaralanan ve can kaybı olmamasını yanı sıra tost salonunda maddi hasar meydana geldi.