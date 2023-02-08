Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gerekli malzemelerin toplanması için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gerekli malzemelerin toplanması için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde birçok vatandaşı etkileyen depremlerin ardından yardım çağrısı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere; Dayanıklı Gıda Ürünleri, Bere Eldiven, Kışlık Çorap Seti, Battaniye, Hijyenik Malzemeler, İlk Yardım Çantası, Powerbank, Fener ve Pil, Cep Isıtıcısı, İş Eldiveni yardımlarınızı TOSFED Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş Mrk. Kat:12 No:30 Akatlar - Beşiktaş / İSTANBUL ve TOSFED Körfez Yarış Pisti Güney Mah. Fener Sok. No:10, 41780 Körfez / KOCAELİ adreslere ulaştırabilirsiniz"