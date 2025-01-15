Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi “Velinin Karnesi Nasıl?” ulaştığı 21 il ve 22.500 öğrencinin ardından 2025’te 30 şehre ulaşmayı hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de Otomobil Sporlarının her alanında kadınların katılımını artırmak, daha etkin rol oynamalarını sağlamak, kadın sporcuların ve görevlilerin sorunlarını dile getirecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Velinin Karnesi Nasıl” Projesi; 2025 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Proje, ilköğretim seviyesindeki okullarda 7-11 yaş grubuna verilecek seminerlerle yürütülüyor.

Eğitim Seminerleri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’in şampiyon sporcuları tarafından verilirken, projenin öncelikli hedefi bir “Sosyal Sorumluluk Projesi” olup, ilköğretim seviyesindeki çocukları trafik eğitimi ve yol güvenliği konusunda bilinçlendirerek öğrencileri pilotlarla buluşturmak. Projede, öğrencilerin velilerine karne notu vermesiyle, velilerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik kurallarına uyularak kazaların önlenebileceğinin altını çiziliyor.

Proje kapsamında, bugüne kadar Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Yalova’da olmak üzere 21 ilde 84 okulda 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.