Samsun’da torununu okula götüren anneanne ile torununa kaldırımda çaparak birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına yol açan sürücü, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı üzerinde 28 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Z.K. idaresindeki 55 AGT 483 plakalı otomobil virajı olamayarak yoldan çıktı. Kaldırım kenarındaki korkulukları parçalayan otomobil, daha sonra da torununu okula götüren ve kaldırımda yürüyen anneanne Hayriye Soylu (53) ile 7 yaşındaki torunu Ecrin Hira Elzeren’e çarptı. Ağaca çarpıp aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobil tekrar kaldırıma savrularak hurdaya döndü. Kazada, torununu okula götüren 4 çocuk annesi Hayriye Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, Ecrin Hira Elzeren ise yaralandı.

Sürücü Salih Z.K., kazadan 2 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaklaşık 11 ay tutuklu kalan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Taksirle ölüme sebep olmak" suçundan hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Salih Z.K. yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.