Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Raziye Aydın, bölgenin meşhur cennet hurmasını hasat etmek için tarlaya indi. Torunun torunu ile tarlada hasat yapan Aydın, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla gençlere taş çıkarttı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Raziye Aydın, bölgenin meşhur cennet hurmasını hasat etmek için tarlaya indi. Torunun torunu ile tarlada hasat yapan Aydın, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla gençlere taş çıkarttı.

Honaz ilçesinde hayatını tarımsal ürünleri satarak idame ettiren 77 yaşındaki Raziye Aydın, ilerlemiş yaşına rağmen sergilediği çalışma azmi görenleri hayrete düşürüyor. Çocukluğundan bu yana hayatını tarlalarda çalışarak sürdüren Aydın, şimdi ise kendisine ait binlerce dönümlük arazide torunların torunu ile çalışmamanın mutluluğunu yaşıyor. Enerjisi ile kendi çevresini moral ve motive eden Aydın, çalışma hırsı hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

“Sağlım için tarlaya çalışmaya geliyorum”

Eşinin şehir dışına çalışmak için sürekli çıktığını ve bu nedenle kendi geçimini ise tarlada mahsul ekip hasadını yaparak geçindiğini anlatan Raziye Aydın, çocukluğundan bu yana çalışmasından dolayı sağlığının iyi durumda olduğunu söyledi. Aydın, hayatının geri kalanında sağlığı elverdikçe çalışmayı sürdüreceğini belirterek, “Uzun yıllar eşim çalışmak için gurbete gidiyordu. Ben de çocuğumla birlikte tarlalarda çalışıyordum. Sabah erkenden kalkıp tarlada ekili mahsullerle ilgileniyordum ve çalışarak bu yaşa geldim. Bu şekilde çalışarak çocuklarımı yetiştirdim. 2 oğlum ve 5 torunum var. 3 tane ise torununun torunu bulunuyor. Bana ne mutlu. Hayatımda iki defa hacca gittim. Ben Allah’tan sağlık istiyorum. Şimdi bahçemde cennet hurması hasadını yaparak çalışıyorum. Hiç çalışmaktan zorlanmıyorum. Zorluk yaşasam evden tarlaya gelmem. Sağlım için tarlaya çalışmaya geliyorum” diye konuştu.