Şişli Mecidiyeköy’de bulunan 3 bloklu Torun Center’da bulunan iş merkezi C bloğun 20’inci katında sabah erken saatlerinde alevler yükseldi. Ara katta sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası binanın dış cephesinden alevlerin yükselmesi korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası tamamen söndürülen yangın, henüz kullanıma alınmayan bürolarda çıkması kafalarda, imalatta ihmal mi olduğu sorularını oluşturdu. Kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangın, Torun Center inşaatında 9 yıl önce yaşanan feci kazayı akıllara getirdi. İnşaat sırasında yaşanan kazada asansörün 32’inci kattan beton zemine çakılmasıyla 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Şişli Mecidiyeköy’de bulunan Torunlar Şirketler Grubuna ait 3 kule halinde olan Torun Center’da 42 katlı kulelerden birinin 20’nci katın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dış cephede başlayan ve alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İnşaat halinde bulunan C Bloktaki 20’nci katta başlayan ve 25’nci kata doğru devam eden yangın binada sabah çalışmaya gelen işçiler arasında paniğe yol açtı. Alevler ile birlikte korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü. Binanın dış cephesinde meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı esnada iş yerinde kahvaltı yapan Can Günay, “Yangın çıktığında biz yan bloktaydık. Orada kahvaltı yaparken küçük bir kıvılcım gördük. Biz her ihtimale karşı binayı boşalttık. Herhalde yeni inşaata başlayacaklardı. İnşaatta çıkan küçük bir kıvılcımdan mı olup olmadığını bilmiyoruz tabi” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan yangın sonrası binanın dış cephesine oluşan hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde 20’nci kat ve 25’nci kat arasında yangın nedeniyle oluşan dış cephede oluşan tahribat görülüyor.

9 yıl önce yaşanan asansör kazasında zemine çakılan asansördeki 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Torun Center’da çıkan yangın akıllara aynı yerde 9 yıl önce yaşanan asansör kazasını getirdi. 2014 yılında Ali Sami Yen stadı yıkımı ile başlanan Torun Center inşaatında 7 Eylül günü şantiye asansörü 32’inci kattan yere çakılmış, asansörde bulunan 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facia sonrası Aziz Torun’a ait Torunlar Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ihmal suçlamalarının odağı olmuştu. Asansör faciasından ardından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 şüpheli hakkında "Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede Sanıkların 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda 9 sanığa 60 bin 800’er lira adli para cezasına çarptırılırken, 16 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı ve cezalar kesinleşmiş oldu.