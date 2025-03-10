Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen yaban keçileri, Torul ilçesinde sarp kayalıkların zirvesinde yer alan Torul Kalesi’nin eteklerinde otlarken cep telefonu kameralarına takıldı.

Gümüşhane’nin yüksek rakımlı dağlarında yaşamasının yanında yaz aylarında Torul Kalesi Cam Seyir Terasının yakınlarına kadar inen yaban keçileri, son dönemde sıklıkla daha alçak kesimlerde görüntülenmeye başladı.

Hem toplumsal duyarlılığın artması hem de kaçak avla yoğun ve etkin mücadele sonucu sayıları 3 bini aşan kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri, Torul ilçe merkezine birkaç metre mesafede kalenin eteklerinde yavrularıyla birlikte otlarken Okan Aksu’nun cep telefonuna takıldı.

Kış aylarında genelde kalenin olduğu yamacın diplerinde olduğu bilinen hayvanların yoldan geçen araçlara, korna seslerine, vatandaşlara aldırış etmeden dik yamaçtaki hayatlarını sürdürdüğünü kaydeden Aksu, o anları Altınpınar Köyünden Torul’a geldiğinde kaydettiğini söyledi.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen yaban keçilerini hemen her gün gördüklerini, bu durumun ilçe merkezine ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Aksu, hayvanların kış mevsiminde sıkça bu bölgede görüldüğünü belirterek, "Hemen her gün burada görüyorum. Araç seslerine ve insanlara aldırış etmeden yaşamlarını sürdürüyorlar. Torul’un doğal güzellikleri arasında yaban keçileri ayrı bir yer tutuyor. Onları böyle doğal ortamlarında izlemek gerçekten keyif verici" dedi.

Gümüşhane, Türkiye’de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği şehirlerin başında gelen ve "Dikkat! Yaban keçisi çıkabilir" söyleminin sıkça dillendirildiği şehir olarak biliniyor.